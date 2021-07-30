محافظ واسط يكلف نائبه الثاني بمهام قائممقام النعمانية (وثيقة)

شفق نيوز / كلف محافظ واسط محمد المياحي، يوم الجمعة، نائبه الثاني رشيد البديري، بأداره قائمقامية قضاء النعمانية.

وجاء في وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، أن "النائب الثاني رشيد البديري كُلف بإداره قائمقامية قضاء النعمانية من موقع أدنى، ويمنح الصلاحيات كافة لإدارة القضاء".

وأوضحت الوثيقة، أن "المحافظ محمد المياحي، قرر أيضاً، منح محمد عيدان قائممقام قضاء النعمانية إجازة مفتوحة".

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن الأمر الإداري صدر بسبب تردي واقع الكهرباء في قضاء النعمانيه واعتراض واحتجاج الأهالي ضد قائممقام القضاء.