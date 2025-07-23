مجلس واسط يقبل استقالة المياحي ويكلف كزار محافظا بديلا

شفق نيوز- واسط

أعلن محافظ واسط محمد المياحي، يوم الأربعاء، عن تقديم استقالته من منصبه، وتم قبولها من قبل مجلس المحافظة.

وقال المياحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "اكرماً لدماء الشهداء كونهم يحتاجون لموقف يضمد جزء جراحهم الأليمة، ووفاء لهم ولأهالي هذه المحافظة التي خدمتها بعيوني وعرق جبيني، ولم ادخر جهداً بأي لحظة من خدمتي، وبكل فخر أعلن تقديم استقالتي لمجلس محافظة واسط وتم قبولها من قبل مجلس المحافظة الموقر".

وكان الحريق الذي شبّ في "هايبر ماركت" في محافظة واسط، الأربعاء الماضي، قد أسفر عن وفاة العشرات وإصابة آخرين، في واحدة من أكثر الحوادث المأساوية خلال العام الحالي، وسط مطالبات بتحقيقات شفافة ومحاسبة المقصرين.

يشار إلى أن، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أحال المياحي إلى لجنة تحقيقية، على خلفية الحريق.

وقد أعلن مجلس محافظة واسط، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم عقد جلسة طارئة بحضور المحافظ لمناقشة تداعيات الحريق المؤلم، وقدّم محمد جميل المياحي استقالته احتراماً لدماء الشهداء وحرصاً على استقرار المحافظة، وتم قبولها بالأغلبية".

وأضاف "ولعدم إدخال واسط في فراغ إداري، تم انتخاب هادي مجيد كزار محافظاً بالأغلبية أيضاً".