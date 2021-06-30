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محافظ واسط يعطي قائممقام العزيزية "إجازة مفتوحة" ويشكل لجنة تحقيقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-30T09:22:57+0000
محافظ واسط يعطي قائممقام العزيزية "إجازة مفتوحة" ويشكل لجنة تحقيقية

شفق نيوز/ وجه محافظ واسط محمد المياحي، يوم الأربعاء، بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث التي رافقت الاحتجاجات في قضاء العزيزية.

وقال المياحي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "أعطى إجازة مفتوحة لقائممقام العزيزية ، وكلف مدير ناحية الدبوني بإدارة القضاء".

وأضاف، "نوجه نداءنا إلى رئيس مجلس الوزراء ونقول له ، إن الوضع العام في المحافظة خطر بسبب أزمة الكهرباء".

وطالب المياحي بـ"إرسال وفد حكومي رفيع المستوى بشكل عاجل لحل الأزمة قبل فوات الأوان".

وحمل محافظ واسط، وزارة الكهرباء "المسؤولية الكاملة لما حدث في واسط من انهيار للمنظومة الكهربائية"، موضحا أن "وزارة الكهرباء تقوم بتوزيع إنتاج الكهرباء بشكل غير عادل، وهناك محافظات تجهز بشكل كامل من حصة محافظات أخرى ، وتصنف المحافظات إلى فئتين "أ" و "ب".

وأعلن المياحي تضامن حكومة واسط المحلية مع أبناء المحافظة في اعتصامهم المفتوح أمام محطة كهرباء الزبيدية الحرارية ، للمطالبة بحصة واسط الكاملة من الكهرباء ، ورفع المناولات تحت التردد"، محملا وزارة الكهرباء "أي تداعيات قد تحدث خلال الأيام المقبلة".

وأقدم العشرات من المتظاهرين في وقت سابق اليوم الأربعاء، على نصب خيم اعتصام أمام محطة كهرباء الزبيدية الحرارية في محافظة واسط، احتجاجاً على تردي الكهرباء وتقليل ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في المحافظة.

وأفاد مصدر محلي بقضاء العزيزية التابع لمحافظة واسط اليوم الأربعاء بإصابة 4 متظاهرين برصاص قوات الأمن .

وكان العشرات من سكان القضاء خرجوا في مساء أمس الثلاثاء في تظاهرات احتجاجاً على تردي واقع تجهيز الطاقة التي تراجعت بشكل ملحوظ مؤخرا جراء زيادة الطلب مع ارتفاع درجات الحرارة إلى قرابة 50 درجة مئوية وحدوث أعطال فنية أو تخريبية في شبكات نقل وتجهيز الكهرباء.

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