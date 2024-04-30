محافظ واسط يرفض قراراً لوزارة التربية (وثيقة)

شفق نيوز/ رفض محافظ واسط، محمد جميل المياحي، يوم الثلاثاء، تدخلات وزارة التربية بقرارات إقالة المديرين العامين في المحافظة.

وبحسب كتاب صادر من المحافظة بتاريخ اليوم، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد وجّه المياحي دوائر المحافظة بـ"اعتماد قرار مجلس المحافظة المتضمن إقالة عدنان علي حاجم من منصب مدير عام تربية واسط، وعدم اعتماد قرار وزارة التربية، والالتزام بقرار مجلس المحافظة وبعكسه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

والثلاثاء الماضي صوّت مجلس محافظة واسط، على إقالة مدير التربية في المحافظة عدنان حاجم الصيادي بالأغلبية المطلقة.

فيما ردت وزارة التربية الاتحادية على قرار المجلس بالرفض، مشيرة إلى أن أوامر إعفاء وتكليف المديرين العامين لمديريات التربية ليس من صلاحيات المجالس.

وجاء في وثيقة رسمية تحمل توقيع الوزير إبراهيم نامس الجبوري، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "تعيين وإعفاء مديري التربيات في المحافظات هي ليست من صلاحيات المجالس، وإنما من اختصاص الوزير وموافقة رئيس الوزراء حصراً".