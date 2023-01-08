محافظ واسط يحذر من شخص يدعي قربه منه و"هدّد" دائرة حكومية

شفق نيوز/ أصدر محافظ واسط محمد جميل المياحي، يوم الأحد، توضيحاً "هاماً" بشأن شخص يدعي قربه منه و"هدّد" دائرة بلدية الكوت.

وقال مكتب المياحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ملف تفتيت الأراضي وبيعها خلاف القانون واستغفال الناس بعقود غير شرعية هو أحد الملفات التي وقفنا ضدها بقوة ومنعنا التجاوز على أراضي الدولة والاستحواذ عليها خلاف القانون"، مبينا ان الشخص "شمال جاسم ساچت الغريباوي" يسكن بغداد زيونة.. يدعي القربى من المحافظ "هذا الأمر الذي حذرنا منه مراراً ورفضناه تكراراً".

واوضح ان "هذا الشخص قام بشراء جزء من بستان "بيت الچلبي" وسط مدينة الكوت وحاول استغلال بعض الجهات والضغط على الدوائر وتهديد بلدية الكوت من اجل السماح له بتفتيت أرض البستان لغرض بيعه قطع بطريقة غير قانونية، وذهب لأبعد من ذلك وراح يدعي ان هناك من طلب منه أموال مقابل إعطائه موافقة .. وهنا اذا كان جاداً في ما يدعي عليه أن يحدد هؤلاء الأشخاص بالاسماء".

وتابع مكتب المياحي، أن "البستان فيه حصة مائية وضمن التصميم القطاعي هو مساحة خضراء ووفق القانون لايمكن لاحد اعطاء موافقات او غض النظر عن بيعه كـ قطع أراضي سكنية"، مشيراً الى ان "المساحة التي يراد تقطيعها وتجريفها تقدر قيمتها بأكثر من (100) مليار دينار، وان الشخص المذكور لا يملك من الناحية القانونية أي سند بالبستان وان ملكية الأرض لأشخاص آخرين".

وختم بالقول، إن "مثل هؤلاء السماسرة والمعقبين مهما كانت الجهات التي تقف خلفهم ومهما يحاولون تظليل الرأي العام والضغط على دوائر الدولة من أجل الكسب غير المشروع واستغلال الناس وبيع أراضي الدولة بلا أي سند قانوني".

وحذر المكتب المواطنين من "التعامل مع هؤلاء الأشخاص"، داعيا الذين تم استغفالهم وبيع أرض لهم من هذه الأراضي لإقامة دعاوي عليه لاسترداد حقوقهم"، مشيرا الى ان "المحافظة وبلدية الكوت وعدد من الدوائر الأخرى، باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال هذا المحتال ، لينال عقابه هو ومن يقف خلفه من الاشخاص مهما كانت صفتهم الحكومية أو أي صفة اخرى".