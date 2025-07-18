محافظ نينوى يمهل المنشآت المخالفة للسلامة 7 أيام ويوجه بجرد شامل (وثيقة)

شفق نيوز- نينوى

أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن محافظ نينوى، اليوم الجمعة، توجيهات إلى مديرية الدفاع المدني في المحافظة بجرد شامل للمنشآت والمرافق غير الملتزمة بتعليمات السلامة، وسط تشديد على اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، والموقعة من قبل محافظ نينوى عبد القادر أحمد حسن الدخيل، بتاريخ 18 تموز 2025، فقد تم توجيه كتاب رسمي إلى مديرية الدفاع المدني في المحافظة، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ونظراً لتكرار الحوادث في عموم البلاد، ومن أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

وجاء في الوثيقة أن محافظة نينوى تطلب من مديرية الدفاع المدني المباشرة بجرد شامل لكافة المنشآت والمعامل والشركات والمرافق الأخرى ضمن حدود المحافظة، والتي لا تلتزم بتنفيذ تعليمات الدفاع المدني أو لا توفر شروط السلامة والأمان.

كما أشار المحافظ، إلى أن حكومة نينوى ستتخذ ما يلزم قانوناً بحق الجهات غير الملتزمة، ما لم تصلنا الإجابة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الكتاب.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد الإجراءات الوقائية بعد فاجعة حريق مول الكوت في واسط، التي أثارت مخاوف واسعة من تكرار حوادث مشابهة بسبب الإهمال أو ضعف الالتزام بمعايير السلامة.