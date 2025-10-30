محافظ نينوى يكلف مستشاراً بإدارة قائممقامية الموصل مؤقتاً

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر محلي في نينوى، يوم الخميس، بتكليف المحافظ عبد القادر الدخيّل، خيري إبراهيم حمدان، مستشار التخطيط في ديوان المحافظة، بإدارة مهام قائممقام قضاء الموصل بشكل مؤقت.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ نينوى عبد القادر الدخيّل أصدر أمرًا إداريًا بتكليف خيري إبراهيم حمدان، مستشار التخطيط في ديوان المحافظة، بإدارة مهام قائممقام قضاء الموصل ومنحه الصلاحيات اللازمة لمتابعة الأعمال اليومية ومحاسبة المتجاوزين وتنظيم منح الإجازات ومتابعة عمل اللجان المختصة، لحين حسم التعيين بشكل نهائي".

إلى ذلك، كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها الوكالة أن "التكليف شمل الإشراف على ملف الأراضي والمخالفات والإجازات والتحكم بعمل الدوائر المرتبطة بالقائممقام، مع اعتماد الأمر فور صدوره".

ويأتي هذا القرار في ظل خلاف داخل مجلس نينوى بشأن حسم منصب قائممقام الموصل، الذي ما يزال شاغرًا منذ أكثر من عام، رغم طرح عدة أسماء للتصويت في المجلس خلال الأشهر الماضية دون التوصل إلى اتفاق، ما أبقى المنصب محل جدل سياسي وإداري داخل المحافظة.