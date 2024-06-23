محافظ نينوى يكشف عن نسب متقدمة في إعمار مطار الموصل (صور)

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، عن وصول نسب متقدمة في إنجاز مشروع إعمار مطار الموصل بعد حلحلة بعض المعوقات.

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة الإنجاز المتحققة في بناية برج الملاحة الجوي التي تتكون من تسعة طوابق أنجز منها خمسة طوابق والعمل يسير بوتيرة متصاعدة من أجل إنجاز البناية في أسرع وقت ممكن مع مطلع العام المقبل".

وأشار إلى "وصول الفرق الفنية التي كانت خارج العراق لغرض التدريب على الأجهزة الملاحية كما وصلت بعض الأجهزة لنصبها في المطار"، مبيناً أن "العمل في المنشآت المدنية في المطار تجري وفق الجداول وذلك بعد تجاوز العراقيل الفنية والإدارية والقانونية كافة التي كانت تعرقل العمل في المشروع".