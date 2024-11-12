محافظ نينوى يكشف عن سبب تأخر إحالة "مشروع حيوي" في الموصل

شفق نيوز/ كشف محافظ نينوى عبد القادر الدخيل اليوم الثلاثاء، عن السبب وراء تأخر إحالة أحد المشاريع المهمة والحيوية في مدينة الموصل.

وقال الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "مشروع الطريق الحولي لمدينة الموصل ومن ضمنه مقتربات الجسر السادس في الجانب الأيمن للمدينة تأخرت إحالتها كثيرا والسبب في ذلك يرجع إلى التقاطعات والعوارض مع العديد من الدوائر الحكومية، ومنها الكهرباء والمجاري والآثار".

وأضاف الدخيل أن "الحكومة المحلية عقدت اجتماعا مع مديرية طرق وجسور نينوى والدوائر المعنية من أجل حل المشاكل التي تعترض إحالة المشروع والذي يعد من المشاريع المهمة والحيوية في المدينة والذي من شأنه حل مشكلة الطرق بشكل نهائي"،

فيما وجه تلك الدوائر بالعمل خلال أقل من أسبوع على إنهاء تلك العوارض من أجل الاسراع في إحالة المشروع وخاصة المقطع الممتد من الجسر السادس باتجاه طريق بغداد ضمن الطريق الحولي للموصل.

من جهته، كشف مدير طرق وجسور نينوى رضوان الشهواني أن المشاكل التي عرقلت إحالة مشروع الطريق الحولي هو التقاطعات والعوارض مع بعض الدوائر.

وقال الشهواني في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "المحافظ وجه بإنهاء تلك العوائق خلال 5 أيام"، فيما رجح إحالة المشروع قريبا من وزارة الإسكان والإعمار في بغداد.