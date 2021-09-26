محافظ نينوى يكشف عن تأجيل القرض الفرنسي لإعمار مطار الموصل ويطرح حلاً

شفق نيوز / كشف محافظ نينوى، نجم الجبوري، عن خيبة أمل كبيرة ومفاجأة مخيبة للمحافظة، عقب تأجيل استخدام القرض الفرنسي لإعمار مطار الموصل، لعدم استيفاء المتطلبات اللازمة لاستخدامه، على حد تعبيره.

وكان من المقرر، بحسب الجبوري، الذي تحدث خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، أن تبدأ الشركات العمل في الشهر المقبل، ولكن "تلكؤ بعض الدوائر الحكومية تسبب في تأجيل القرض إلى موازنة عام 2022 وتضمينه فيها".

وأشار إلى محاولات عدة مع المدير التنفيذي للجنة العليا لإعمار الموصل عبد القادر الدخيل "لأجل إيجاد حل بديل لهذا الأمر والتقوا بالعديد من المسؤولين والشخصيات في بغداد وأبلغوهم بعدم تنازلهم عن موضوع المطار وأنهم لن يقبلوا بالتأجيل".

وأضاف الجبوري، أن "بعض المخاوف كانت لديهم من سلطة الطيران المدني وإجراءاتها في الفترة الماضية"، مؤكداً أن "ما حدث اليوم وتأخير إعمار المطار لعام آخر هو بسبب تلكؤ بعض المؤسسات الحكومية ومن بينها سلطة الطيران المدني".

وتابع "لن نقبل ببقاء ملف المطار مغلق.. وبدأنا اليوم بوضع خطط بديلة وتخصيص أموال لإعمار المدرج والبرج والسياج الخارجي وبعض الصالات، من ضمن الأموال المجمدة التي تخص نينوى"، مردفاً بالقول "نحتاج موافقة وزير التخطيط ورئيس الوزراء، للشروع بالأمر".

ولفت محافظ نينوى، إلى أن "الحكومة المحلية لن تقف مكتوفة الأيدي، وهذا العام لن ينتهي قبل أن تبدأ عملية إعمار مطار الموصل، خصوصاً أن هناك كوادر هندسية بدأت منذ اليوم بوضع الكشوفات لعملية إعماره".