محافظ نينوى يقرر سحب يد نائب رئيس هيئة استثمار المحافظة (وثيقة)

شفق نيوز/ قرر محافظ نينوى نجم الجبوري، سحب يد نائب رئيس هيئة استثمار المحافظة وتكليف بديل عنه.

وبحسب كتاب صادر من الجبوري اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد قرر سحب يد نائب رئيس هيئة استثمار نينوى مصعب عبد الله علي، لمدة 60 يوماً وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة.

وتضمن الكتاب تكليف مدير القسم المالي والإداري في الهيئة حارث فارس غانم سعيد بمهام نائب رئيس الهيئة خلال مدة سحب اليد.

وكان النائب عبد الرحيم الشمري قد ابلغ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته للموصل عن وجود فساد يتعلق بإحالة الفرص الاستثمارية، واتهم مدير الهيئة بالفساد والعمل لاجندات وشركات معينة تمنح الفرص الاستثمارية لها.