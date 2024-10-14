محافظ نينوى يعلن وصول الأجهزة الملاحية إلى مطار الموصل

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين، وصول نسبة كبيرة من الأجهزة الملاحية إلى مطار الموصل الدولي.

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز، إن "العمل في مشروع مطار الموصل يسير بوتيرة متصاعدة وحقق نسب إنجاز عالية بعد وصول نسبة كبيرة من الأجهزة الملاحية إلى موقع العمل".

وأضاف أن "أجهزة الرادار وصلت أيضاً من خارج العراق إلى مطار بغداد وسيتم نقلها قريباً إلى الموصل بعد استحصال الموافقات اللازمة"، مؤكداً أن "المشروع سيتم إنجازه في الموعد المقرر له نهاية العام الحالي".

وأوضح الدخيل أن "مشروع مطار الموصل وبالرغم من مساحته الصغيرة إلا أنه سيكون ضمن المواصفات الفنية العالمية من خلال العمل والجهود التي تبذل من قبل محافظة نينوى وسلطة الطيران المدني ووزارة النقل الاتحادية".

وفي وقت سابق كشف محافظ نينوى في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن نسبة الإنجاز في المطار سترتفع مع وصول الأجهزة الملاحية إلى المطار ونصبها لنحو 90%.