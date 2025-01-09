محافظ نينوى يعلن عبر شفق نيوز موعد المباشرة بإنشاء أكبر مستشفى بالموصل

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الخميس، موعد انطلاق العمل الفعلي في إعمار مستشفى ابن سينا سعة 600 سرير في الجانب الأيمن للموصل خلال الأيام العشرة المقبلة.

وقال الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "تم عقد اجتماع بين محافظة نينوى والرقابة المالية ومعاونية الإعمار وصحة نينوى والشركة المنفذة والشركة الاستشارية لمشروع مستشفى ابن سينا".

وأضاف، أنه "تم التوصل إلى محضر يلزم جميع الأطراف ويتضمن المباشرة بالعمل الفعلي خلال 10 أيام"، مؤكداً "رصد 327 مليار دينار للمشروع"، كما أشار إلى "تقليص مدة العمل إلى سنتين بدل ثلاث سنوات بسبب التأخر في المباشرة بالتنفيذ".

وسبق أن وضع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، حجر الأساس لمشروع مستشفى ابن سينا في 2023، لكن العمل لم يبدأ لغاية الآن، بسبب مشاكل فنية ومالية وعدم التوقيع مع الشركة الاستشارية.