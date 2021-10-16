سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظ نينوى يعد بانتهاء أزمة الوقود قريباً باستحصال زيادة بمئات آلاف اللترات

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-16T11:55:52+0000
محافظ نينوى يعد بانتهاء أزمة الوقود قريباً باستحصال زيادة بمئات آلاف اللترات

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم السبت، أن أزمة وقود السيارات التي تعاني منها المحافظة ستنتهي قريباً.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز "نجحنا في استحصال الموافقة على زيادة حصة نينوى الى مليونين و400 الف لتر من البنزين يومياً بعد ان كانت حصة المحافظة لا تتجاوز المليوني لتر يومياً".

وتشهد الموصل ازمة كبيرة في الوقود منذ ثلاثة ايام، حيث تقف طوابير السيارات لساعات قرب محطات الوقود من اجل الحصول على 40 لتر فقط من البنزين.

يأتي ذلك بعد أقل من شهرين على أزمة مماثلة، عبر على إثرها المواطن الموصلي عن امتعاضه من الساعات المستغرقة للحصول على بضع لترات من الوقود.

وكانت الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، قد قررت قبل شهرين، اعتماد نظام "الزوجي والفردي" لأرقام لوحات السيارات عند التزود بالوقود، بسبب الأزمة التي شهدتها المحافظة في هذا الجانب.

وعن الأزمة المتجددة، قال محافظ نينوى، نجم الجبوري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأزمات المتكررة في الوقود الخاص بالسيارات (البنزين) سببها مشكلات مركزية تتعلق بالإنتاج والتوزيع".

وتنفي الحكومة الاتحادية، بشكل متواصل، الأنباء التي تتحدث عن وجود أزمة وقود ببعض المحافظات، وتؤكد أن جميعها غير دقيقة ولا صحة لها على الإطلاق.

related

أزمة "ثقيلة" تؤرق الموصل مجدداً (صور)

Date: 2021-07-16 13:19:00
أزمة "ثقيلة" تؤرق الموصل مجدداً (صور)

الوقود.. أزمة متجددة في الموصل ومحافظها يتحدث عن نفوس ضعيفة (صور)

Date: 2021-10-15 09:06:29
الوقود.. أزمة متجددة في الموصل ومحافظها يتحدث عن نفوس ضعيفة (صور)

تعود بأبهى حلة.. خانات الموصل تنفض غبار الحرب

Date: 2021-01-20 10:50:18
تعود بأبهى حلة.. خانات الموصل تنفض غبار الحرب

"اليونسكو" تنعي المعماري الفائز بمسابقة إعادة بناء جامع النوري

Date: 2021-06-07 19:17:52
"اليونسكو" تنعي المعماري الفائز بمسابقة إعادة بناء جامع النوري

سرقة رجل ضرير في الموصل.. لن تصدق من هو الجاني!

Date: 2021-07-05 17:47:36
سرقة رجل ضرير في الموصل.. لن تصدق من هو الجاني!

الموصل .. شاب ينتحر بسبب رسوبه في الثالث المتوسط

Date: 2020-11-03 13:27:21
الموصل .. شاب ينتحر بسبب رسوبه في الثالث المتوسط

حريقان بمدرسة وجامع في الموصل والبصرة والدفاع المدني يسيطر (صور)

Date: 2021-10-16 10:50:31
حريقان بمدرسة وجامع في الموصل والبصرة والدفاع المدني يسيطر (صور)

قائممقام الموصل: منتسبون للواء 50 التابع للحشد تجاوزوا على قطعة أرض

Date: 2021-04-19 11:04:28
قائممقام الموصل: منتسبون للواء 50 التابع للحشد تجاوزوا على قطعة أرض