محافظ نينوى يعد بانتهاء أزمة الوقود قريباً باستحصال زيادة بمئات آلاف اللترات

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم السبت، أن أزمة وقود السيارات التي تعاني منها المحافظة ستنتهي قريباً.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز "نجحنا في استحصال الموافقة على زيادة حصة نينوى الى مليونين و400 الف لتر من البنزين يومياً بعد ان كانت حصة المحافظة لا تتجاوز المليوني لتر يومياً".

وتشهد الموصل ازمة كبيرة في الوقود منذ ثلاثة ايام، حيث تقف طوابير السيارات لساعات قرب محطات الوقود من اجل الحصول على 40 لتر فقط من البنزين.

يأتي ذلك بعد أقل من شهرين على أزمة مماثلة، عبر على إثرها المواطن الموصلي عن امتعاضه من الساعات المستغرقة للحصول على بضع لترات من الوقود.

وكانت الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، قد قررت قبل شهرين، اعتماد نظام "الزوجي والفردي" لأرقام لوحات السيارات عند التزود بالوقود، بسبب الأزمة التي شهدتها المحافظة في هذا الجانب.

وعن الأزمة المتجددة، قال محافظ نينوى، نجم الجبوري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأزمات المتكررة في الوقود الخاص بالسيارات (البنزين) سببها مشكلات مركزية تتعلق بالإنتاج والتوزيع".

وتنفي الحكومة الاتحادية، بشكل متواصل، الأنباء التي تتحدث عن وجود أزمة وقود ببعض المحافظات، وتؤكد أن جميعها غير دقيقة ولا صحة لها على الإطلاق.