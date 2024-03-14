محافظ نينوى يطرح للمجلس ثلاثة أسماء لشغل منصب مدير عام الصحة

شفق نيوز/ طرح محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، ثلاثة أسماء لشغل منصب مدير عام صحة نينوى.

وأظهرت وثيقة صادرة عن محافظة نينوى وتحمل توقيع المحافظ عبد القادر الدخيل اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ تقديم ثلاثة أسماء لمجلس محافظة نينوى لاختيار أحدهم لشغل منصب مدير عام صحة نينوى بدلا عن المدير الحالي بالوكالة منصور معروف منصور.

وطرحت المحافظة بالوثيقة أسماء البدائل لشغل المنصب وهم كل من رضون صهيب الديوه جي ومحمد سليمان الحوري ومحمد ناظم الطائي وارسلت للمجلس سيرهم الذاتية للتصويت على أحدهم.