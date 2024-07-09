محافظ نينوى يحذر: الصراعات السياسية ستؤثر على تقديم الخدمات والاعمار

شفق نيوز/ قال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الثلاثاء، إن الصراعات السياسية ستؤثر على تقديم الخدمات والاعمار في المحافظة.

ودعا الدخيل خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، القوى السياسية الى "تجنيب المحافظة هذه الصراعات السياسية لأن ذلك سينعكس بالسلب على الامور الحياتية وواقعها الخدمي"، مضيفاً أن "هذه المشاكل ستضع العصي بالدواليب".

وأكد الدخيل ان "نينوى تسعى اليوم لدخول مرحلة الإعمار والبناء وعلى الجميع ابعاد المحافظة عن الصراعات السياسية والخلافات والاحتكام الى القانون والدستور في حل الخلافات القائمة".

وكان تحالف نينوى الموحدة قد اعلن، مساء الثلاثاء الماضي، تعليق عضويته في مجلس المحافظة على خلفية اختيار وتعيين رؤساء وحدات إدارية في نينوى.

وقال عضو مجلس نينوى عن تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) احمد العبد ربه لوكالة شفق نيوز ان "تحالف نينوى الموحدة قرر تعليق عضويته في مجلس محافظة نينوى نتيجة قيام الطرف الآخر بممارسات غير قانونية" حسب وصفه.

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في جلسته الرابعة عشرة التي عقدت في الثاني من تموز الماضي على إجراء التغييرات في منصب رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة "

وبينت المصادر أن التصويت "تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16) مقعدا وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (4 مقاعد)".