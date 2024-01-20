محافظ نينوى يحدد أكثر القطاعات "تردياً": المواطن يُهان في عدّة دوائر

شفق نيوز/ قال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم السبت، إن المواطن "يُهان" في في بعض الدوائر بالمحافظة، وأشار الى أن قطاع الصحة هو "الأكثر تردياً"، فيما عدّ ملف الخدمات "شائكاً".

وأوضح الدخيل خلال لقائه اليوم مع نخب المجتمع الموصلي بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاءات تأتي لتصحيح المسارات ومناقشة ملفات كثيرة ومعقدة ولعل ابرزها ملف الزراعة والتصحر"، موضحاً ان "الخدمات ملف شائك ومعقد ،والصحة هي أكثر القطاعات تردياً".

واشار الى ان "المحافظة تسعى للوصول الى 6 آلاف سرير مع العام 2026 في ملف الصحة".

وبين الدخيل، "كان لدينا 3600 سرير اغلبها خرجت عن الخدمة"، مضيفاً "كان لدينا مشاريع متلكئة في بعض القطاعات وحذرنا الشركات المنفذة لتحسين مسارها".

وقال محافظ نينوى، "سنعطي الاولوية لقطاع الرياضة الذي تأخر كثيراً ،ووضعنا خارطة طريق للمضي ببناء ملعب الادارة المحلية لتاريخه وكونه يقع في قلب الموصل ويحمل تاريخاً حافلاً، ونعمل على فتح ملف جلب المحترفين للرياضة في الموصل من اجل رفع اسم المحافظة في المحافل وإعادتها لسابق عهدها".

وتابع ان "التصميم الأساسي كان مشوهاً بسبب استنفاذه منذ عام 2000 والبلدية كانت عاجزة عن تقديم الخدمات في بعض المناطق بسبب التصميم الأساسي".

ولفت الى "العمل على إعادة النازحين لعودة الاستقرار لمناطق غرب نينوى"، مضيفاً "لدينا مفاصل مهمة في المناصب بنينوى لا تتحمل المحاصصة الحزبية".

وتابع محافظ نينوى، أن "المواطن "يهان"في بعض الدوائر مثل التسجيل العقاري والتقاعد ومؤسسة الشهداء وسنعالج هذه المشاكل بغض النظر عن ارتباط الدائرة في بغداد".

وختم بالقول، "سندافع عن حقوق الصحفيين حتى في ملف تخصيص الأراضي لهم".