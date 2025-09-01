محافظ نينوى يثمن الدعم الإماراتي ويوضح رسالة افتتاح الجامع النوري

شفق نيوز- نينوى

أشار محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين، إلى أن الدعم الإماراتي أعاد الروح لمعالم الموصل، معتبراً رسالة افتتاح جامع النوري هي أن "المدينة قادرة على النهوض بتكاتف أبنائها وشركائها".

وقال الدخيل، خلال كلمة ألقاها بافتتاح الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء: "بالغ التقدير والامتنان لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً على مبادرتهم الإنسانية التي أعادت إلى الموصل معالم تاريخية وثقافية كنا نظن أننا فقدناها إلى الأبد".

وأضاف أن "الموقف الإماراتي لم يكن إعادة إعمار للحجر فقط، بل إحياءً للروح وتعزيزاً للعلاقات الأخوية التاريخية التي أسس دعائمها الشيخ زايد رحمه الله”، مشيراً إلى أن "هذا الموقف سيبقى حاضراً في ذاكرة أهل الموصل ويُسجل كرمز حي للتضامن العربي الأصيل".

وثمّن المحافظ، وجود منظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي وممثلي المجتمع الدولي في صون التراث الإنساني، مرحباً بمشاركة وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، ووزير الثقافة والسياحة والآثار، ورئيس ديوان الوقف السني، وأعضاء البرلمان ومجلس محافظة نينوى.

وأكد الدخيل، أن افتتاح هذه المعالم اليوم رسالة راسخة أن الموصل قادرة على النهوض بتكاتف أبنائها وأشقائها العرب ودعم شركائها الدوليين.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد افتتح، صباح الاثنين، الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء، إلى جانب كنيستي الساعة والطاهرة، بعد إعادة إعمارها بتمويل إماراتي وإشراف اليونسكو ضمن مبادرة إحياء روح الموصل. وتُعد هذه المواقع من أبرز الرموز التي دمّرها تنظيم داعش إبان سيطرته على المدينة عام 2017.