محافظ نينوى يتوعد شركات متلكئة بعقوبات ومجلس المحافظة يعفي مدير الصحة

شفق نيوز/ توعد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، ثلاث شركات كبرى متلكئة منذ عامين ونصف العام في إنجاز أحد مشاريع الصرف الصحي، فيما قرر مجلس المحافظة إعفاء مدير صحة نينوى من منصبه.

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز، إن "شكاوى عديدة وصلتنا من المواطنين في شارع الصناعة القديمة بالجانب الأيمن من مدينة الموصل بسبب تلكؤ العمل في مشروع المجاري منذ عامين ونصف العام".

وبين أن "ثلاث شركات كبيرة مثل (تاب) و(77) و(شمس البناء) التي تتولى تنفيذ المشروع سيتم إدراجها ضمن القائمة السوداء إذا استمرت بهذه الإخفاقات"، محذراً بـ"معاقبة الموظفين المقصرين في حال لم يؤدوا واجباتهم".

من جانب آخر، أفاد المكتب الإعلام لمجلس محافظة نينوى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "مجلس محافظة نينوى عقدت اليوم الجلسة الاعتيادية التاسعة، وصوّت على اختيار رؤساء وأعضاء 15 لجنة من أصل 20 لجنة في المجلس".

وأشار إلى أن المجلس "صوّت أيضاً على إعفاء مدير عام صحة نينوى بالوكالة منصور معروف منصور، وتكليف أحد معاونيه لحين ترشيح البديل".