محافظ نينوى يبحث مع القنصل التركي تشغيل مطار الموصل الدولي

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، اليوم الأحد، عن بحث آفاق التعاون مع الجانب التركي لتشغيل مطار الموصل الدولي، المقرر افتتاحه في العاشر من حزيران الجاري.

جاء ذلك خلال استقباله القنصل التركي العام في الموصل، سرهاد فارلي، ووفدًا من شركة “IGA” التركية، المشغّلة لمطار إسطنبول، بحضور ممثلين عن سلطة الطيران المدني العراقية ومستشاري المحافظة.

وأكد الدخيل أن في بيان، أن اللقاء ناقش العرض المقدم من شركة “IGA” لتشغيل المطار، مشيرًا إلى أن الشركة تُعد من أبرز الشركات العالمية في إدارة المطارات، وأن التعاون معها سيسهم في رفع كفاءة تشغيل المطار وفقًا للمعايير الدولية.

كما أشار إلى أن المشروع تم إنجازه بنسبة كبيرة بتمويل من موازنة الحكومة المحلية، وبدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤكدًا أن المطار يتمتع بمواصفات فنية عالية تتوافق مع متطلبات سلطة الطيران المدني العراقية ومنظمة “الإيكاو”.

وأضاف الدخيل أن المحافظة تتطلع إلى توقيع اتفاق مع شركة “IGA” لتشغيل المطار، موضحًا أنه سيتم عقد ورشة عمل بين الجانبين لتبادل وجهات النظر واستعراض المتطلبات الفنية والإدارية الخاصة بتشغيل المطار.

من جهته، أعرب القنصل التركي العام عن استعداد بلاده للتعاون في هذا المجال، مؤكدًا أن تركيا كانت دائمًا داعمة لمحافظة نينوى، وأن تشغيل المطار من قبل شركة “IGA” سيعزز العلاقات الثنائية ويسهم في تطوير البنية التحتية للمحافظة.

يُذكر أن مطار الموصل الدولي يُعد من المشاريع الحيوية التي نُفذت بالتعاون بين الحكومة المحلية وسلطة الطيران المدني وشركة الملاحة الجوية ووزارتي الداخلية والنقل وإدارة المطارات وهيئة المنافذ الحدودية، ومن المقرر افتتاحه رسميًا في العاشر من حزيران الجاري.