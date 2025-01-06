محافظ نينوى لشفق نيوز: يوم غد سيتم تركيب أجهزة الملاحة الجوية بمطار الموصل

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الإثنين، أن يوم غد سيشهد تركيب أجهزة الملاحة الجوية والرادارات في مطار الموصل.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة الفرنسية المسؤولة عن تركيب أجهزة الملاحة الجوية والرادارات ستباشر أعمالها في مطار الموصل يوم غد.

وأضاف أن "الأعمال تجري أيضا في صالة الاستقبال والمغادرة وبرج الملاحة الجوية ومبنى الإطفاء والإنقاذ، وأعمال إنارة المدرج".

وأكد الدخيل أن "توجيهات رئيس الوزراء حددت العاشر من حزيران موعداً للافتتاح الرسمي".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد زار الموصل في 28 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وخلال زيارته، وجه بأن يكون افتتاح المطار في العاشر من شهر حزيران المقبل، كما كلف وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، بمتابعة العمل في مشروع مطار الموصل الدولي لضمان انجازه في الوقت المحدد.