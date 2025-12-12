محافظ نينوى في واشنطن لبحث التعاون وتمويل المشاريع الخدمية

شفق نيوز- نينوى

كشفت مصادر مطلعة، يوم الجمعة، عن سفر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، لبحث العديد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة أبرزها التعاون الأكاديمي والثقافي، وتمويل المشاريع خدمية وتنموية في المحافظة.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن الزيارة تتضمن المشاركة في مراسم توقيع رسمي من المقرر عقدها في مقر سفارة جمهورية العراق في واشنطن بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 2025، برعاية السفير العراقي، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى عن محافظة نينوى بينهم نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق وإيران.

وأضافت أن المراسم ستشهد حضور مبعوث الرئيس الأميركي، مارك سافيا، ومعهد البحوث الأكاديمية في العراق (TARII)، ومعهد دراسات الثقافات القديمة (ISAC)، وجامعة شيكاغو، إلى جانب عدد من الجامعات الأميركية ذات العضوية في معهد البحوث الأكاديمية.

وأشارت المصادر، إلى أن برنامج الزيارة يشمل لقاءات مع مسؤولين أميركيين، لبحث آفاق التعاون العلمي والثقافي، ودعم مشاريع إعادة الإعمار وبناء القدرات في نينوى.

كما أوضحت أن هذه التحركات تأتي ضمن مساعٍ لتعزيز الحضور الدولي للمحافظة واستقطاب الدعم والتمويل الخارجي، بما يسهم في استعادة مكانة نينوى العلمية والثقافية، وفتح قنوات تعاون طويلة الأمد مع المؤسسات الأكاديمية والثقافية الأميركية.