محافظ نينوى: شركة ايطالية باشرت عملية المسح الميداني لمشروع توسعة الموصل

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل يوم الثلاثاء، مباشرة الشركة الايطالية التي تم التعاقد معها لغرض وضع التصاميم لتوسعة التصميم الاساس للموصل.

وقال الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان "الشركة الايطالية باشرت بإنزال المعدات للبدء بتصميم التوسعة والقيام بفعاليات اخرى لاجراء المسح الميداني".

وأوضح الدخيل أن "إنزال المعدات لاجراء المسح هي اولى الخطوات الفعلية للمباشرة بمشروع توسيع التصميم الاساس للمدينة".