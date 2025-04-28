محافظ نينوى: السيطرة على حريق مرآب صناعة الأيسر دون تسجيل إصابات

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، فجر الثلاثاء، عن إخماد فرق الدفاع المدني حريقًا اندلع في مرآب للشاحنات في منطقة صناعة الجانب الأيسر من الموصل، دون تسجيل أية إصابات بشرية.

وقال الدخيل، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن “الحريق اندلع جراء حادث مروري تسبّب به سائق شاحنة متهور، ارتطم بعمود كهرباء مما أدى إلى سقوطه وانحراف الشاحنة واقتحامها أحد مرائب الشاحنات”.

وأضاف أن “سقوط العمود تسبب بحدوث تماس كهربائي على الأرجح نتيجة تقطع الأسلاك الكهربائية، ما أدى إلى احتراق خمس شاحنات داخل المرآب”، مشيراً إلى أن “فرق الدفاع المدني استجابت بشكل عاجل وتمكنت من إخماد النيران بالكامل ومنع انتشارها دون وقوع خسائر بشرية”.

وأكد الدخيل أن السلطات المحلية ستتابع التحقيق في ملابسات الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير السلامة العامة.