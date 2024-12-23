محافظ نينوى: السوداني أوعز بزيادة حصتنا من الوقود وخفض عدد المشاريع المتلكئة

شفق نيوز/ كشف محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين، عن رفع حصة المحافظة من وقود السيارات بمقدار مليون لتر، واصفاً زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى نينوى بـ"الإيجابية".

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز، إن "زيارات السوداني السابقة تركت أثراً إيجابياً في نينوى، والزيارة الأخيرة تحمل بشرى سارة لأهالي المحافظة".

وبين أنه "تمت زيادة حصة نينوى من الوقود من مليونين ونصف المليون لتر من البنزين إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون لتر، كما زادت حصة المحافظة من مادة زيت الغاز (الكاز) لتشغيل المولدات الكهربائية حيث ارتفعت إلى 10 لترات لكل (KV) واحد، كما زادت حصة الغاز السائل من 500 ألف طن إلى 700 ألف طن".

وأشار الدخيل إلى أن "السوداني وعد بدعم خطط ومشاريع الحكومة المحلية في ملف الإعمار وتقديم الخدمات وإقامة المشاريع التنموية حيث تم تقليص عدد المشاريع المتلكئة في نينوى من 100 مشروع إلى 8 مشاريع فقط".

وأمس الأحد، وضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى محافظة نينوى حجر الأساس لعدد من المشاريع وتابع عدداً من المشاريع المنفذة في المحافظة.

وأعلن رئيس الوزراء عن تحديد العاشر من شهر حزيران/ يونيو المقبل موعداً لافتتاح مطار الموصل، كما حدد السوداني العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعداً لافتتاح ملعب الإدارة المحلية في منطقة باب سنجار في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

كما وضع السوداني حجر الأساس لمشروع الواجهة النهرية وإعمار المدينة القديمة في الموصل، وحجر الأساس لمشروع محطة الطاقة الحرارية في ناحية الشورة بسعة 1400 ميغاوات والتي ستنفذ على عدة مراحل.