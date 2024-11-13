محافظ ميسان يوّجه بحجز المركبات الحكومية المستخدمة لأغراض شخصية و"المظللة"

شفق نيوز/ وجّه محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، يوم الأربعاء، بحجز المركبات الحكومية التي يتم استخدامها لأغراض شخصية، وكذلك المركبات المظللة الزجاج.

وذكر بيان من للمكتب الإعلامي للفرطوسي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن التوجيه شدد على حجز المركبات الحكومية التي لا تحمل تخويلاً رسمياً خلال وبعد الدوام الرسمي، ومحاسبة المركبات المظللة، والتأكد من هوية مستخدميها.

وشدد على محاسبة مستخدمي المركبات الحكومية لأغراض شخصية، أو لنقل العوائل، مبيناً أنه وتم تشكيل مفارز من مديرية المرور لتنفيذ هذه التوجيهات.