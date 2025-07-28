محافظ ميسان لشفق نيوز: تدفق المياه للأهوار توقف ونتخوف من جفافها

شفق نيوز- ميسان

أكد محافط ميسان حبيب الفرطوسي، يوم الإثنين، وجود شح بالمياه في جميع أقضية ونواحي المحافظة، فضلا عن توقف تغذية الأهوار، معربا عن تخوفه من نفوق الاسماك.

وقال الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك شح بالمياه في الأقضية والنواحي، وتوجد مخاوف كبيرة من جفاف الأهوار في ميسان".

وأضاف "نحن نتخوف من أن يكون هناك نفوق في الاسماك الموجودة بالأهوار نتيجة الجفاف، وانخفاض مستوى المياه".

وتابع "للأسف توقف صب المياه باتجاه بالأهوار، ولا يوجد متر مكعب من المياه يدخلها".

يذكر أن الناشط البيئي في ميسان، مرتضى الجنوبي حذر خلال حديث سابق لوكالة شفق نيوز، من كارثة بيئية وإنسانية تضرب أهوار الحويزة، بعد تعرض أكثر من 15 قرية، وأنهار رئيسية كانت تغذي المنطقة للجفاف، ما تسبب بنفوق واسع للجاموس.

وتتعرض المجتمعات الريفية لتغيير ديمغرافي وحركة نزوح تحت وطأة الجفاف الذي يشتد في عموم أنحاء العراق ولا سيما في المحافظات الجنوبية، ما تسبب في تدهور الثروات الحيوانية والسمكية، وتراجع جودة التربة، وأثر سلباً على السلم الغذائي والتوازن البيئي الموجود في الأرياف.