محافظ كركوك يوجه بتشكيل خلية أزمة لمكافحة "الحمى النزفية"

شفق نيوز/ وجّه محافظ كركوك، ريبوار طه، يوم الأحد، بتشكيل خلية أزمة خاصة لمواجهة تفشي الحمى النزفية في المحافظة.

وذكر مكتب المحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ريبوار طه عقد اجتماعاً موسعاً حضره النائب الأول ياوز حميد، وقائد شرطة كركوك اللواء فتاح محمود الخفاجي، وقائمقام مركز كركوك، إلى جانب مديري عدد من الدوائر المعنية وممثلي الموارد المائية والبيئة والزراعة والمستشفى البيطري والرقابة الصحية ومستشفى كركوك التعليمي والبلدية والصحة العامة والأمراض الانتقالية ومجموعة من المختصين".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع قرر تشكيل خلية أزمة رسمية في كركوك لمتابعة تطورات الوضع الصحي، إلى جانب اتخاذ قرار بمنع الذبح العشوائي في عموم المحافظة ومنح الصلاحيات لقائممقام المركز ورؤساء الوحدات الإدارية لتنفيذ حملات لمنع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

كما تم تكليف المستشفى البيطري، بحسب البيان، بتنفيذ حملات رش وتعفير وتعقيم للثروة الحيوانية ضمن حدود المحافظة، فيما تقرر منع دخول وخروج الثروة الحيوانية من وإلى كركوك لمدة 21 يوماً بهدف السيطرة على انتشار العدوى.

وشدد الاجتماع، على "ضرورة تكثيف حملات الرقابة الصحية ودعم عمل الفرق التفتيشية، إضافة إلى دعم وسائل الإعلام والصحفيين لتغطية جهود دائرة صحة كركوك والرقابة الصحية، بهدف تعزيز رسائل التوعية المجتمعية والتثقيف الصحي".

بدوره أشار محافظ كركوك، إلى أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الحكومة المحلية على حماية أرواح المواطنين وضمان الاستجابة السريعة لأي تطورات قد تطرأ على الوضع الصحي في المحافظة".

وأعلن مدير المستشفى البيطري التعليمي في كركوك، طلعت محمود بكر، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن حزمة من الإجراءات الوقائية المشددة للحد من تفشي مرض الحمى النزفية في المحافظة.

وأول أمس الجمعة، أعلن مدير عام صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين نتيجة تفشي مرض الحمى النزفية في المحافظة، مؤكدًا أن فرق الاستجابة السريعة تواصل جهودها لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت الخميس الماضي، ارتفاع عدد مصابي الحمى النزفية إلى 26 حالة في عموم البلاد، بينها 4 وفيات.

وتعد الحمى النزفية، من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيفا تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخللاً وظيفياً في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.