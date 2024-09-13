محافظ كركوك يوجه بتخصيص قطعة أرض لأيمن حسين: نشعر بفخر لما تقدموه

شفق نيوز/ وجه محافظ كركوك ريبوار طه، يوم الجمعة، بتخصيص قطعة أرض للاعب المنتخب الوطني العراقي ايمن حسين بعد عودته الى منزله في محافظة كركوك.

وقال محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "اجرى زيارة إلى منزل لاعب المنتخب الوطني ابن كركوك أيمن حسين، للاطمئنان على صحته بعد عودته بسلام والتقى (والدته زوجة الشهيد وأم الشهيد)، ووجه بتخصيص قطعة ارض سكنية له ،كما وجهنا بتخصيص قطع اراضي سكنية إلى الرياضيين الرواد في محافظة كركوك".

وأضاف: "جئتكم بعد ان وعدتكم خلال الاتصال بزيارتكم بمنزلكم، ونشعر بفخر لما تقدموه انتم والآخرون من الأبطال في محافظتنا لرفع اسم بلدنا ومحافظتنا كركوك واستمع لحديث من لاعب المنتخب الوطني عن عدم حصوله على الاستحقاق".

وتابع: "هناك تقصير وإهمال في عدم حصولكم انتم والرواد على استحقاقكم، لذا وجهنا بنيل هذا الاستحقاق لكم، وايضاً للرياضيين الرواد في كركوك ومنهم ايضا اللاعب شيركو كريم والآخرون، واجب علينا واولوية في عملنا دعم الشباب والرياضيين في كركوك".

ولفت البيان إلى أن "المحافظ التقى ايضاً والدة اللاعب ايمن حسين التي هي زوجة وام شهيد في كركوك، حيث أكد أن إدارة كركوك تضع في مقدمة عملها التعايش والاستقرار وتأمين أفضل الخدمات".

وكان لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم، وأبرز هدافيه أيمن حسين، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، قرب عودته للمشاركة في مباريات المنتخب، مطمئناً الجماهير الكروية على صحته، خلال اتصال هاتفي مع محافظ كركوك ريبوار طه.

وقال طه في تصريح بالصوت والصورة مخاطباً أيمن حسين، ورد لوكالة شفق نيوز: "كيف حالك كابتن أيمن، طمنا عليك وعلى صحتك، نحن أعيننا عليك وأنت تسجل الأهداف للعراق عامة وكركوك خاصة، أهلك وناسك في كركوك يريدون الاطمئنان عليك، وأنا اهتم بصحتك ونريد عودتك بسلام إلى كركوك".

وأضاف: "نريد منك تسجيل أهداف عدة، والعودة بقوة إلى صفوف المنتخب.. أي حق لم تنله في كركوك، ستناله هذه المرة، وننتظر عودتك بسلام، وبعدها سنزورك في منزلك".

وفي السياق قال أيمن حسين، إن "صحته جيدة وأن الاهتمام به كان على مستوى عالٍ، من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال والسفير العراقي والأطباء في الكويت والبصرة".

وأشار نجم المنتخب العراقي، إلى أن "الفريق الطبي منحه استراحة بين عشرة أيام إلى أسبوعين، وبعدها سيعود".