محافظ كركوك يعلن عن 7200 درجة وظيفية ويحدد موعد إطلاقها

شفق نيوز- كركوك

أعلن محافظ كركوك، ريبوار طه، يوم الخميس، عن توفر 7200 درجة وظيفية جديدة في المحافظة سيتم إطلاقها ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، مؤكداً أن التعيينات ستشمل خريجي الكليات والمعاهد والإعدادية والمتوسطة.

وقال طه خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية استكملت جميع الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإطلاق التعيينات، بعد المتابعة مع الوزارات الاتحادية ذات العلاقة"، مبيناً أن "هذه الخطوة تأتي في إطار دعم شريحة الشباب وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة".

وأضاف أن "الدرجات الوظيفية ستتوزع على مختلف القطاعات الخدمية والإدارية، بما يضمن الاستفادة من الطاقات الشابة والمؤهلات العلمية المتوفرة في كركوك"، مشيراً إلى أن "الآلية ستتم بشفافية عبر إعلان رسمي يتضمن تفاصيل التقديم والشروط المطلوبة".

وأكد محافظ كركوك أن "الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم ستُطلق يوم الثلاثاء المقبل، وعلى المتقدمين الدخول إليها وملء البيانات المطلوبة وفق الضوابط والتعليمات"، لافتاً إلى أن "الأولوية ستكون لذوي الشهداء والجرحى والفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، فضلاً عن اعتماد معايير الاستحقاق وفق الضوابط المعمول بها".

ودعا طه جميع الخريجين إلى "متابعة الموقع الرسمي للمحافظة ووسائل الإعلام المحلية للاطلاع على تفاصيل الاستمارة الإلكترونية وآلية التقديم قبل الموعد المقرر".