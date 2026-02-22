محافظ كركوك يعلن انتهاء مشكلة حي "نوروز" واحالة العسكريين المسيئين للتحقيق

شفق نيوز - كركوك

أعلن رئيس الحكومة المحلية في كركوك ريبوار طه، يوم الأحد، معالجة المشكلة التي شهدها "حي نوروز" الذي تسكنه غالبية كوردية، مشيرا إلى أن، العسكريين الذين اساؤا الى السكان تم فتح مجلس تحقيق بحقهم بامر من قبل رئيس اركان الجيش العراقي عبد الأمير يارالله.

وقال طه في تصريح للصحفيين، إن خمسة منازل تم إخلاؤها من قبل الإدارة السابقة للمحافظة ليدخل الجيش في المنطقة ويتمركز فيها، وقبل عدة أيام عادت عائلة واحدة من تلك العوائل الى احد المنازل ليقوم الجيش بإخراجها صباح اليوم.

وأضاف، أن الجيش العراقي انسحب من الحي ولن يعود له مرة اخرى، مؤكدا أن هناك منزلين يوجد مشكلة عليها واحدها منها تسلمها ديوان المحافظة، ونعالجها من خلال إعادة العائلة فيها.

