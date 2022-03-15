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محافظ كركوك يحدد ثلاث ساعات للاحتفال نوروز وفق ضوابط

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-15T11:51:29+0000
محافظ كركوك يحدد ثلاث ساعات للاحتفال نوروز وفق ضوابط

شفق نيوز/ قرر محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري، تحديد ثلاث ساعات فقط للاحتفال بعيد نوروز في كركوك.

وقال الجبوري بحسب كتاب رسمي، إنه وجه القوات الامنية الاتحادية بتأمين الاحتفالات، دون السماح بشعارات قومية، أو فعاليات مستقبلاً.

وعينت السلطات العراقية، راكان سعيد علي الجبوري، محافظا بالوكالة لكركوك خلفا لسلفه المقال نجم الدين كريم في تشرين الأول 2017. وكان مجلس النواب العراقي صوت في 14 أيلول من ذلك العام، على إقالة محافظ كركوك، على خلفية الاستفتاء على استقلال إقليم كوردستان العراق، ورفع علم كوردستان في المحافظة، ومنذ ذلك الوقت يشكو الكورد في كركوك من "التهميش والإقصاء".

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