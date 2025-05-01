محافظ كركوك يثمن دور العمال ويشكو "تحديات رباعية" وينتقد الحكومة المحلية السابقة

شفق نيوز/ كشف محافظ كركوك، ريبوار طه، يوم الخميس، أن المحافظة تعاني من أزمة مالية خانقة تعيق تنفيذ المشاريع التنموية، مشيراً إلى أن الإدارة الحالية لو كانت تمتلك ربع ميزانية الحكومة المحلية السابقة، لتمكنت من إحداث تغيير جذري في واقع المدينة خلال عامين فقط.

وقال طه في كلمة له بمناسبة عيد العمال وحضرته وكالة شفق نيوز، "كل عام وعمال العراق بخير، وقد وجهت بتعطيل الدوام لعمال ومهندسي النظافة في كركوك اليوم، وشهدنا خلال 6 ساعات فقط من التوقف كيف تراكمت النفايات في الشوارع، ما يؤكد أهمية ودور هذه الشريحة".

وأوضح المحافظ، أن "حكومة كركوك الحالية تشكلت بإرادة وطنية، ومنذ نحو سبعة أشهر ونحن نواجه تحديات كبيرة على الصعيد الإداري والمالي والسياسي والأمني، لكننا تمكنا، بتعاون جميع الأطراف، من تنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة رغم محدودية السيولة".

وأضاف: "التقيت مؤخراً برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأكد وجود أزمة مالية حقيقية، لكنه أبدى حرصه الكبير على كركوك، ودعا إلى التعاون بين جميع مؤسسات الدولة كفريق واحد لمواجهة هذه التحديات".

وانتقد طه أداء الحكومة المحلية السابقة، قائلاً: "لو امتلكنا فقط 25% من الأموال التي خُصصت لها، لغيّرنا وجه كركوك وجعلناها مدينة متطورة ونظيفة خلال عامين. للأسف، بعض المشاريع السابقة لم تكن ذات جدوى، وبعضها غير موجود على أرض الواقع".

كما كشف المحافظ عن وجود ملفات قانونية بخصوص تلك المشاريع، قائلاً: "القضاء العراقي يمتلك ملفات كاملة عن المشاريع السابقة، ونحن واثقون بعدالته".