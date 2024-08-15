محافظ كركوك يتوعد البلدية: أمامكم أسبوعان فقط لتنظيف المدينة

شفق نيوز/ أمهل محافظ كركوك ريبوار طه، يوم الخميس، بلدية كركوك أسبوعين لتنظيف المدينة، متوعدا بإجراءات حاسمة.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محافظ كركوك ريبوار طه ترأس، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع إدارة وكادر بلدية كركوك لمتابعة ملف تنظيف المدينة، بحضور المعاون الفني ومدير البلدية ومدير التخطيط العام، بالإضافة إلى مسؤولي أقسام وشعب والقطاعات البلدية الستة.

وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى إيجاز عن واقع التنظيف في المدينة، ووجه بضرورة تنفيذ إجراءات حاسمة، حيث قال: "أمامكم أسبوعان لتنظيف المدينة في شوارعها وطرقها ومحلاتها، ستكون لدينا إجراءات حاسمة ولن نجامل على حساب خدمة المواطن ونظافة مدينة كركوك".

وأمس الأربعاء، أدى رئيس الحكومة المحلية في محافظة كركوك ريبوار طه، اليمين الدستورية قبيل تسلمه مهام عمله، محافظا للمدينة.