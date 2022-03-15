محافظ  كركوك يتراجع عن "تقييد" كورد المحافظة بثلاث ساعات للاحتفال بعيد نوروز

شفق نيوز/ تراجع محافظ كركوك وكالة، راكان سعيد الجبوري، يوم الثلاثاء، عن قرار تحديد زمن احتفالات المواطنين الكورد بعيد نوروز بثلاث ساعات، ليجعلها بحسب رغبة المحتفلين.

وقال الجبوري في كتاب موجه إلى نواب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "الحاقا بكتابنا بالعدد ١٢٠٢ في ٢٠٢٢/٣/١٥ ولسد الحجج والذرائع ممن يزايدون على كركوك ولتلاحم ابناءها من المكونات كافة، فإننا اذ نبارك اعياد نوروز نتطلع الى اقامة المواطنين للاحتفال بهذه المناسبة بكل حرية، وقتما يشاؤون واينما يشاؤون، كما ندعو ابناء كركوك كافة للمشاركة في احتفالات اخوانهم الكورد".

واكد الجبوري، أن "من حق ابناء كركوك المشاركة بهذه المناسبة، لما يجسد ذلك التعايش السلمي بين ابناء المدينة بكل قومياتهم وطوائفهم"، معتبراً أن "مشاركة ابناء كركوك بسلمية في الاحتفالات بأعياد نوروز هو مطلب الادارة والقوات الامنية، وتحديد الزمان والمكان هو لحفظ الامن والاستقرار للمشاركين في الاحتفالات من الارهاب الذي يتربص بكركوك واهلها".

وكان محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري، قد قرر في وقت سابق اليوم تحديد ثلاث ساعات فقط للاحتفال بعيد نوروز في كركوك.

وقال الجبوري بحسب كتاب رسمي، إنه وجه القوات الامنية الاتحادية بتأمين الاحتفالات، دون السماح بشعارات قومية، أو فعاليات مستقبلاً.

وعينت السلطات العراقية، راكان سعيد علي الجبوري، محافظا بالوكالة لكركوك خلفا لسلفه المقال نجم الدين كريم في تشرين الأول 2017. وكان مجلس النواب العراقي صوت في 14 أيلول من ذلك العام، على إقالة محافظ كركوك، على خلفية الاستفتاء على استقلال إقليم كوردستان العراق، ورفع علم كوردستان في المحافظة، ومنذ ذلك الوقت يشكو الكورد في كركوك من "التهميش والإقصاء".