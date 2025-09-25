محافظ كركوك: مشاريع المحافظة الحيوية تأخرت بسبب الصراعات

شفق نيوز- كركوك

افتتح محافظ كركوك، ريبوار طه، يوم الخميس، معرض كركوك الدولي الأول للكتاب والتطوير الصناعي، الذي يُعد أول معرض من نوعه يدمج بين الثقافة والصناعة في المحافظة.

وقال طه، في كلمة له خلال افتتاح المعرض حضرتها وكالة شفق نيوز ، إن "الصراعات التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية كانت من أبرز العقبات التي حالت دون تحقيق التنمية المطلوبة"، مشيراً إلى أن "كركوك، رغم تاريخها الغني وموقعها الاستراتيجي، عانت من تأخر في تنفيذ المشاريع الحيوية".

وأضاف أن "إدارة المحافظة تعمل بلا كلل لنقل كركوك إلى المرتبة الأولى بين محافظات العراق في كل شيء، رغم التحديات المصاحبة، من محدودية الموازنة إلى نقص الموارد".

وأكد المحافظ أن "كركوك مدينة غنية وتاريخية، ومهدت لعلماء وأدباء تركوا أثراً واضحاً في الحركة الأدبية العراقية والعالمية"، مشدداً على أن "المعرض يشكل خطوة عملية لإحياء هذا الإرث الثقافي وربطه بالتطور الصناعي والمستقبل الاقتصادي".

من جانبه، قال واصف حمدي الشويكي، المدير العام لشركة "الواصف" الملكية، الراعية الرئيسية للمعرض، لوكالة شفق نيوز، إن "تنظيم هذا المعرض في كركوك يعكس مكانة المدينة وأهميتها كجسر للتواصل بين مختلف المكونات الثقافية والاجتماعية".

وأضاف أن "المعرض، الذي يضم أجنحة لدور نشر محلية وعربية ودولية، فضلاً عن عروض التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية، يمثل محاولة لإبراز الوجه الحضاري للمحافظة وفتح آفاق جديدة للنمو الثقافي والمعرفي".

ويُنظر إلى المعرض على أنه منصة هامة للحوار الثقافي تجمع الأدباء والمفكرين والباحثين من داخل العراق وخارجه، كما يعد فرصة لتعريف الأجيال الجديدة بأهمية القراءة وعلاقتها بالتكنولوجيا والتطور المعاصر.