محافظ كركوك: لدينا تحركات لتعيين 4 آلاف خريج في "PB البريطانية"

أكد محافظ كركوك، محمد سمعان آغا، يوم الأربعاء، أن الحكومة المحلية ستتحرك بعد عيد الأضحى، لاستحصال الموافقات الرسمية الخاصة بالتعاقد مع أربعة آلاف خريج للعمل ضمن شركة PB البريطانية العاملة في قطاع النفط بالمحافظة.

وقال آغا في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة المحلية تجري مباحثات مكثفة مع بغداد ومع الجهات المعنية، من بينها وزارة النفط والسفارة البريطانية، من أجل تثبيت حقوق أبناء كركوك في فرص العمل داخل المشاريع النفطية".

وأضاف أن "العقد مع شركة PB البريطانية سيوفر أربعة آلاف فرصة عمل، وستكون نسبة 85% منها لأبناء كركوك، فيما تخصص النسبة المتبقية للخبرات والتخصصات غير المتوفرة داخل المحافظة اي ستقوم بي بي هي باختيار الخبراء الذين تحتاجهم".

وأكد أن "توزيع الدرجات الوظيفية سيكون وفق مبدأ التوازن بين المكونات، بواقع ألف درجة للتركمان، وألف للكورد، وألف للعرب، فيما تخصص ألف درجة لبقية المكونات".

وأشار محافظ كركوك إلى أن "الحكومة المحلية شكلت لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الكتل العربية والكوردية والتركمانية لمتابعة ملف التعيينات وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الفرص".

وبيّن آغا أن "العمل جارٍ أيضاً على استكمال الموافقات الخاصة بعدد من المشاريع الخدمية المتوقفة، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط"، مؤكداً أن "الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع خدمية في مختلف مناطق كركوك".