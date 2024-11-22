محافظ كركوك: البعض حاول عرقلة التعداد العام للسكان لكننا نجحنا بإجرائه

شفق نيوز/ أعلن محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، يوم الجمعة، نجاح الخطة الامنية الخاصة بإجراء التعداد العام للسكان في المحافظة، مؤكدا أن عدد السكان في المحافظة وصل إلى حوالي مليون و900 ألف نسمة.

وقال المحافظ في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن التعداد السكاني نجح بشكل متكامل بنسبة 100 بالمائة لتغطية الأسر، وإرسال المعلومات الى المركز العام في وزارة التخطيط، مؤكدا ان "الخطة الامنية للتعداد نجحت، ونثمن دور قواتنا الامنية في جميع صنوفها التي وفرت أجواء آمنة في عموم مناطق المحافظة".

وأضاف أن "مكونات كركوك من التركمان والعرب والمسيحيين والكورد قدموا صورة مميزة لإنجاح التعداد السكاني الذي سوف يساهم في توفير خارطة تنموية واقتصادية ويرفع نسبة الموازنة المخصصة للمحافظة ومن أجل مستقبل كركوك التنموي والاقتصادي".

كما أشار طه، إلى أن "البعض حاول عرقلة التعداد، ومع احترامنا لارائهم لكننا نجحنا في اجرائه، والنجاح هو لرئيس مجلس الوزراء ووزارة التخطيط".

وفي السياق قال مدير دائرة التخطيط في كركوك التابعة لوزارة التخطيط محمد ايدن لوكالة شفق نيوز، إن "التعداد في كركوك كان ناجحا بشكل كبير وتم انجاز مهام الاعمال الموكلة اليهم، والدور الكبير الذي قدمته القوات الأمنية وقيادة العمليات في تأمين الحماية اللازمة للفرق الميدانية التابعة لدائرة الاحصاء والتعداد السكاني والتي أكملت واجبها على أتم وجه".

وعن سكان كركوك قبل عملية التعداد كشف أيدن أن" تعداد كركوك قبل اجراء التعداد يبلغ مليونا و861 الفا و 546 شخصا"، مبينا أن "هذه الارقام مسجلة قبل التعداد وهذا يعني عملية الحصر السكاني الذي نعمل من خلاله سوف يكشف لنا النسبة السكانية الجديدة، وهذا سوف يتم اعلانه بعد إتمام عملية المسح والمعلومات في التعداد كاملة".

وتابع أن " كركوك تشمل اربعة اقضية و16 وحدة ادارية التي هي بمثابة ناحية".

من جهته قال مصدر مسؤول في دائرة صحة كركوك للوكالة إن "مستشفيات كركوك سجلت خلال يومي حظر التجوال، ولادة 97 طفلاً وطفلة، في حين سُجلت 7 حالات وفاة".

وأعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة كركوك ريبوار طه، يوم امس الخميس، أن عدد السكان في المحافظة وفقا للتعداد العام للسكان يصل الى قرابة مليون و900 ألف نسمة.