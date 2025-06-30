محافظ كركوك: الهجوم الصاروخي جاء بعد قتل عدد من عناصر داعش

شفق نيوز – كركوك

أعلن محافظ كركوك، ريبوار طه، فجر يوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الهجوم الصاروخي الذي استهدف كركوك، فيما أشار إلى أنه جاء بعد قتل عدد من عناصر داعش.

وقال طه، في تصريح أدلى به لعدد من وسائل الإعلام، من بينها وكالة شفق نيوز، إن "الهجوم لم يُسفر عن إصابات بشرية مباشرة، واقتصرت الأضرار على خسائر مادية محدودة تمت السيطرة عليها"، مؤكداً أن "الاستهداف جاء بعد نجاح قوات الأمن في قتل عدد من عناصر تنظيم داعش في أطراف المدينة".

وأضاف أن "الوضع تحت السيطرة وأن الفرق الفنية والأمنية تتابع التحقيقات لمعرفة الجهة المنفذة ونوع المقذوفات".

وأكد أن "لجنة تحقيقية سوف تكشف ملابسات الحادثة والجهة التي تقف خلفها".