محافظ كركوك السابق ممتعض: لم تُذكر جهودنا بالمستشفى التركي

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة كركوك، راكان سعيد الجبوري، يوم الاثنين، أن ادارة كركوك ستضع حجر الاساس لاستئناف العمل في المستشفى التركي، فيما أوضح جهوده بخصوص المشروع طيلة السنوات السابقة.

ومن المقرر أن يقوم محافظ كركوك، ريبوار طه، غداً الثلاثاء، بزيارة قضاء الحويجة لوضع حجر الأساس لاستئناف العمل في مشروع المستشفى التركي.

وقال الجبوري في بيان ورد وكالة شفق نيوز، "غداً، سيتم وضع حجر الأساس لغرض استئناف العمل بالمستشفى التركي في قضاء الحويجة، ونود ان نوضح للرأي العام ما جرى طوال سبع سنوات من إجراءات ومخاطبات بخصوص المستشفى".

وبين، "في بداية عملنا كمحافظ لمحافظة كركوك، عملنا كثيراً على اعادة العمل بالمشروع وبمتابعة مباشرة مع مدير عام صحة كركوك السابق الدكتور (زياد خلف مديد)".

وأضاف، "حيث إن جميع الموافقات استحصلت أثناء إدارتنا لديوان محافظة كركوك وأن الإدارة الحالية لم تستحصل على موافقة واحدة بل على العكس حيث تم وضع بوستر عدم ذكر الجهود والعمل الدؤوب الذي قمنا به. وليكون الناس على بينة، فقد تمت العديد من المخاطبات مع دائرة صحة كركوك لغرض استئناف العمل، وتمت المباشرة به عام 2019".

وتابع، لكن "تم إيقاف العمل في 2020 نتيجة شكوى على دائرة صحة كركوك من قبل الشركة المنفذة، وتمت مخاطبة وزارة التخطيط لغرض سحب العمل من الشركة المنفذة وإحالته إلى شركة اخرى اكثر رصانة، كما تمت مخاطبة مجلس الوزراء حول إعادة تمويل المشروع وإحالته مرة ثانية كون المبلغ لا يكفي لإكمال المشروع مع التأثيث".

وأكمل، "كما تم استحصل موافقة مجلس الوزراء في تاريخ 10 حزيران/يونيو 2023 لغرض المباشرة بالعمل، واستحصال موافقة وزارة التخطيط في 24 أيار/مايو 2023 لغرض المباشرة بالعمل، وتمت مخاطبة الدائرة صحة كركوك لغرض استئناف العمل".

وأشار الجبوري إلى "اكتمال جميع الموافقات خلال الفترة الأخيرة من إدارتنا لمحافظة كركوك، ولم يتبقَّ سوى استئناف العمل بالمشروع، وهذا العمل والجهود الخالصة كلها جاءت من أجل رفع المستوى الصحي في قضاء الحويجة".