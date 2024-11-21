طه: التعداد السكاني في كركوك يصل حوالي مليون و900 ألف نسمة

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة كركوك ريبوار طه، يوم الخميس، أن عدد السكان في المحافظة وفقا للتعداد العام للسكان يصل الى قرابة مليون و900 ألف نسمة.

وجدد طه في مؤتمر صحفي عقده اليوم، دعوته للمجتمع الكركوكي بالبقاء في منازلهم خلال الساعات القليلة الباقية على انتهاء التعداد العام للسكان في العراق، قائلا: إن بقاءكم في منازلكم سيسهم في إنجاح التعداد ومكافحة الشائعات.

وأضاف أن هذا التعداد ستصب نتائجه بمصلحة كركوك الاقتصادية بزيادة حصتها بالموازنة، والتعيينات، وإمداد الطاقة على منظومة شبكة الكهرباء الوطنية، وجميع الأمور المرتبطة بحياة الناس.

وأكد طه أن التعداد لغاية الآن يسير بشكل ناجح في المحافظة، مشيرا الى ان كركوك كانت سابقا يُقدر التعداد السكاني فيها بنحو مليون و350 ألف نسمة، أما الآن وبحسب التعداد السكاني الحالي فان التعداد يصل الى قرابة مليون و900 ألف نسمة.