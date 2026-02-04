محافظ كربلاء: خطة الزيارة الشعبانية نجحت ونستعد لتطويرها في المواسم المقبلة

شفق نيوز- كربلاء

أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، مساء اليوم الأربعاء، نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الشعبانية، مؤكداً أن المحافظة تستعد لتطوير الأداء في المواسم المقبلة.

وقال الخطابي خلال مؤتمر صحفي حضرته مراسلة وكالة شفق نيوز، إن "خطة الزيارة الشعبانية حققت أهدافها بالكامل بفضل تضافر جهود القوات الأمنية والدوائر الخدمية وأهالي كربلاء، ونشيد بالتعاون الكبير الذي أبداه المواطنون والجهات المعنية لإنجاح الزيارة".

وأضاف أن "المحافظة تمتلك خبرة واسعة في إدارة المناسبات الدينية الكبرى، وهي على أتم الاستعداد لاستقبال أي زيارات مليونية مقبلة"، مبيناً أن "الخطط المستقبلية ستشهد تطويراً أكبر في الجوانب الأمنية والخدمية والتنظيمية".

كما ثمّن المحافظ "دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، ودور المواكب الحسينية والمتطوعين في تقديم الخدمات للزائرين"، مؤكداً أن "كربلاء ستبقى نموذجاً في حسن التنظيم وكرم الضيافة".

وشارك ملايين العراقيين والأجانب، في مراسم الزيارة الشعبانية في مدينة كربلاء، مع مشاركة أعداد كبيرة من رجال الأمن والموظفين في مراسم الزيارة لتوفير الأمن والخدمات للزائرين.