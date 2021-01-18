محافظ صلاح الدين يعيد مسؤولاً محلياً إلى منصبه بعد اشهر من اعفائه

شفق نيوز/ أفاد مدير ناحية سليمان بيك شرقي صلاح الدين طالب محمد مصطفى، اليوم الاثنين، بعودته الى منصبه بعد ثلاثة اشهر من اعفائه من قبل المحافظ.

وقال مصطفى لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري اصدر أمراً بإعفائه من منصبه في التاسع عشر من تشرين الاول 2020 ما دفعه الى تقديم تظلم قانوني للمحافظة لعدم وجود اسباب موجبة للإقالة".

وأضاف أن "الاسباب الموجبة لإقالة مديري الدوائر حسب الدستور العراقي هي الخروقات الادارية أو الاضرار بالمال العام واهداره"، مؤكداً أنه "لم يرتكب اي من المخالفات المذكورة انفاً".

وتشهد صلاح الدين إقالات واستبدالات بمديري الوحدات الادارية والدوائر الخدمية والتي يعزوها اغلب مسؤولي وسكان المحافظة الى "الصراعات والمصالح السياسية".

وتقع ناحية سليمان بيك على بعد (90 كلم شرق تكريت)، وتتبع اداريا قضاء طوز خرماتو، وتضم 28 قرية ويقطنها ما يقارب 37 ألف نسمة.