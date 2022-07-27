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محافظ صلاح الدين يعفي معاونه لشؤون الخدمات ويعين بديلا عنه

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-27T13:19:22+0000
محافظ صلاح الدين يعفي معاونه لشؤون الخدمات ويعين بديلا عنه

شفق نيوز/ اعلن مصدر حكومي في صلاح الدين، يوم الاربعاء، اعفاء معاون المحافظ لشؤون الخدمات والاعمار وتعيين بديلا عنه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محافظ صلاح الدين وكالة اسماعيل الهلوب اصدر امرا اداريا اعفى بموجبه معاونه لشؤون الخدمات والاعمار محمد محمود وتعيين رياض حميد الطايس بديلا عنه".

وبين المصدر ان "تغيير معاون المحافظ لشؤون الاعمار والخدمات يهدف الى تحسين الاداء الخدمي ومعالجة المشاكل والعراقية ضمن استراتيجية جديدة اعتمدتها المحافظة في ملف الاعمار والخدمات".

وشهدت المحافظة خلال عامي 2020 و2021 أكثر من 10 تغييرات إدارية بين اقالة نهائية وعودة للمنصب في عدة دوائر ووحدات ادارية بناء على قرارات محكمة القضاء الاداري.

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