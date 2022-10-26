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محافظ صلاح الدين يعفي مسؤولاً إدارياً والأخير يتهم نائباً بالوقوف وراء الأمر

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-26T14:03:13+0000
محافظ صلاح الدين يعفي مسؤولاً إدارياً والأخير يتهم نائباً بالوقوف وراء الأمر

شفق نيوز/ اصدر محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب، يوم الاربعاء، أمراً إدارياً باعفاء مدير ناحية الثرثار التابعة لقضاء سامراء وتعيين بديلا عنه، فيما وجه المسؤول المقال اتهامات لاحد نواب صلاح الدين بالوقوف وراء إقالته.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة من محافظة صلاح الدين، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تم اعفاء مدير ناحية الثرثار غربي سامراء، زياد احمد الدراجي، واعادته الى ملاك محافظة صلاح الدين وتعيين رياض خلف عزاوي بديلا عنه.

الى ذلك وجه مدير الثرثار المقال زياد الدراجي اتهامات ساخرة لاحد نواب صلاح الدين، معتبراً أنه المتسبب بإقالته بحسب منشور على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، واختتمت الاتهامات بعبارة "نردها الك بالافراح".

وتصدر محافظة صلاح الدين قوائم استبدال وتغيير المسؤولين المحليين ومديري الدوائر طيلة الأعوام الماضية لاسباب يفسرها البعض بأنها "حزبية وانتخابية" فيما يعدها اخرون محاولات لاثبات الوجود.

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