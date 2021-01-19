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محافظ صلاح الدين من بؤرة الفيروس في سامراء: سيطرنا على إنفلونزا الطيور

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-19T09:46:37+0000
محافظ صلاح الدين من بؤرة الفيروس في سامراء: سيطرنا على إنفلونزا الطيور

شفق نيوز/ اعلن محافظ صلاح الدين عمار الجبر، يوم الثلاثاء، السيطرة على فيروس إنفلونزا الطيور بشكل عال في الحقول التي تفشى بها في مدينة سامراء.

وقال الجبر في تصريح ادلى به للصحفيين خلال زيارته الحقول الموبوءة اليوم، ان "زراعة المحافظة وبالتعاون مع المستوصف البيطري، وبمتابعة مستمرة، تمكنت من حصر منطقة انتشار الفيروس بمساحة تتراوح بين 3 كلم الى 10 كلم".

واضاف ان "المحافظة تراقب الحقول بشكل عام والمناطق التي اصيبت بشكل خاص، ومنحت 21 يوماً من الان للاعلان عن انتهاء ازمة تفشي الفيروس".

ودعا محافظ صلاح الدين الحكومة العراقية بتعويض المتضررين من اصحاب الحقول نتيجة تفشي الفيروس وتسجيلهم لخسائر مادية كبيرة، مؤكداً "متابعة الامر مع الجهات الاتحادية بشكل مستمر".

وكان محافظ صلاح الدين عمار الجبر أعلن يوم الجمعة (15 كانون الثاني 2021) اصابة قرابة 60 ألف دجاجة بانفلونزا الطيور في مدينة سامراء.

فيما أعلنت وزارة الزراعة الاحتواء والسيطرة على بؤرة الإصابة بمرض انفلونزا الطيور في محافظة صلاح الدين. فيما دعت الى حظر استيراد الدجاج الحي و المجمد.

وقررت ادارات عدد من المحافظات حظر دخول الدواجن اليها بعد تشخيص الاصابات بإنفلونزا الطيور في مدينة سامراء.

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