محافظ صلاح الدين: "جهات متنفذة" تستولي على أراضي المواطنين

شفق نيوز/ أكد محافظ صلاح الدين بدر الفحل، يوم الخميس، عن تخصيص 60 مليار دينار لإنشاء جسر "الزركة"، فيما اتهم "جهات متنفذة" بالاستيلاء على أراضي المواطنين ومنعهم من العودة إلى مناطقهم.

وقال الفحل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهود إعادة إطلاق المشاريع المتوقفة منذ عام 2014 وحتى 2017 مستمرة، وأن وزارة التخطيط استكملت مراجعة هذه المشاريع التي وصلت نسب إنجازها إلى 50% و80%".

وأضاف أن "هناك مشاريع حيوية في قضاء الطوز وآمرلي وسليمان بيك ضمن خطة الاستقرار لعام 2024، إلى جانب إدراج مشاريع جديدة في خطة عام 2025 التي ستركز على تعزيز البنى التحتية وتطوير الخدمات الأساسية".

وأشار المحافظ إلى "تخصيص مبلغ 60 مليار دينار من موازنة صندوق الإعمار لمشروع جسر الزرگة، الذي يُعد رابطًا استراتيجيًا بين قضاء تكريت والمناطق الأخرى"، مؤكدا أن "هذا المشروع يمثل خطوة مهمة لدعم حركة النقل والتنمية في المحافظة".

كما دعا المحافظ إلى "تكثيف المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ المشاريع المتلكئة"، مشددا على "أهمية التنسيق مع الحكومة الاتحادية لتوفير التمويل اللازم وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع".

وتابع أن "هناك تحديات تواجه إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، منها أن حجم التمويل الحالي لا يتناسب مع الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية"، داعيا الحكومة المركزية إلى "زيادة الدعم المالي وتوجيه الجهود نحو إعادة تأهيل القرى المتضررة".

وأعرب الفحل عن "استغرابه الشديد من استمرار الاستيلاء على أراضي المواطنين ومنعهم من العودة إلى مناطقهم من قبل جهات متنفذة"، مشددا على "ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعرقل جهود إعادة الاستقرار والعدالة الاجتماعية".