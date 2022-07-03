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محافظ ذي قار يوجه باقالة المقصرين في تسرب غاز الكلور

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-03T21:32:33+0000
محافظ ذي قار يوجه باقالة المقصرين في تسرب غاز الكلور

شفق نيوز/ وجه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي بإقالة المقصرين في قضية تسرب غاز الكلور في قضاء قلعة سكر، مؤكدا في الوقت نفسه أن جميع حالات الاختناق والتحسس الناجمة عنه تماثلت للشفاء.

وأوعز المحافظ بإعفاء المقصرين جميعا من مناصبهم في دائرة ماء قلعة سكر وعلى الفور، لما تسببوا به من ضرر جسيم على المواطنين.

وسبق أن أفاد مصدر محلي بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، بتسجيل 310 حالات اختناق في حادث تسرب غاز الكلور من إحدى المحطات المائية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن مستشفى القضاء تمكنت من معالجة أغلب حالات الإصابات وتمكنوا من مغادرتها بعد استقرار وضعهم الصحي.

من جهتها ذكرت شرطة قضاء قلعة سكر، أن سبب الحادث هو تآكل وتلف في صمام الأسطوانة، وتم تشخيص حالات تحسس لعدد من الأشخاص.

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