محافظ ذي قار يلتقي مع معتصمين تسببوا بإيقاف إنتاج حقل الناصرية

شفق نيوز/ التقى محافظ ذي قار محمد الغزي، يوم الجمعة، معتصمين تسببوا بإيقاف تدفق النفط من حقل الناصرية للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في قطاع النفط.

وقال الغزي، خلال لقائه المعتصمين أمام شركة نفط ذي قار، "نحن معكم في استحصال الوظائف لكل ابناء ذي قار على الموازنة القادمة، ولكن سندعم توزيعها بعدالة على كل ابناء ذي قار".

وأضاف، وفق بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوظائف ليست من صلاحيات الحكومة المحلية وموازنة ٢٠٢١ خالية من الدرجات الوظيفية وانتهاء السنة المالية كذلك لا يسمح باي وظيفة او عقد".

وتابع المحافظ، "مطالبنا ومطالبكم واحدة وهي توفير فرص عمل ولكن ضمن تخصيصات موازنة ٢٠٢٢"، مردفا "لسنا مع اشاعة ثقافة الاعتصام الطريق الوحيد للتعيين ويجب دعم مجلس الخدمة الاتحادي هو الحل لتحقيق العدالة بين جميع ابناء المحافظة (المعتصمين وغير المعتصمين)".

وقال الغزي، خلال لقائه وجهاء عشيرة البدور، إن "اعتصام الاخوة البدور اعتصام سلمي والكطيعة من المناطق المهملة منذ سنوات".

وتابع بالقول، "اوضحنا لاخوتنا البدور ان افضل الطرق للحصول على الوظائف في قطاع النفط بشكل سلمي وقانوني من خلال مكتب التشغيل"، مبينا أن "مكتب تشغيل البطحاء قد تم تاسيسه وحصلنا على كافة الموافقات الاصولية حول ذلك من وزارة العمل".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على تفعيل مكتب تشغيل البطحاء وان يكون تحت اشراف ابناء البطحاء"، منوها إلى أن "موازنة البطحاء لعام ٢٠٢١ كانت عادلة ووفق النسبة السكانية ولكن تراكم احتياج مدن ذي قار لسنوات سابقة لا يمكن انهاءه بعام واحد من الاعمار".

وتعهد الغري بالقول، إن "الحكومة المحلية ستلبي احتياجات المنطقة المحلية وتتابع المطالب المركزية بشكل جدي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة نفط ذي قار المملوكة للدولة في بيان إيقاف إنتاج ٨٠ ألف برميل يوميا من النفط في حقل الناصرية جراء الاحتجاجات والاعتصامات التي تحول دون التحاق الموظفين والعاملين بأشغالهم.

من جانبه، نفت قبيلة البدور أي صلة لها بإغلاق الحقل أو إيقاف الانتاج.

وقالت القبيلة في بيان، "نخلي مسؤليتنا عن اي غلق يلحق بالشركات النفطية العاملة في الگطيعة في الوقت الحالي"، مضيفة "اكدنا على السلمية في التظاهرات منذ اليوم الاول ومازلنا محافظين على سلميتنا".

وتابعت بالقول، "دخلنا في اليوم العاشر من الاعتصام ولم يحدث اي تصادم مع القوات الامنية بل كنا متعاونين معهم جدا، ولم يحدث اي غلق للشركة او منع للموظفين والخيام تبعد 2 كم عن مقر الشركة".

وأضافت، "ما تم ذكره في البيان الذي اصدرته شركة نفط ذي قار هو عار عن الصحة وهو بيان استفزازي لا اكثر، ونحمل قائد شرطة ذي قار سعد حربية وعلي خضير مسؤلية ابنائنا المعتصمين وكل مايحدث لهم".

وأكدت القبيلة أن "التظاهرات مستمرة وفي حال عدم الاستجابة سنتخذ خطوات تصعيدية اخرى".