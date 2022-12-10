محافظ ذي قار يكشف عن نتائج أولية لأحداث التظاهرات: لن تُقيّد ضد مجهول

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، يوم السبت، التوصل الى نتائج أولية للاحداث التي شهدتها مدينة الناصرية الأربعاء الماضي.

وذكر بيان لمكتب المحافظ ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ذلك جاء خلال متابعته ولليوم الثالث على التوالي أعمال اللجنة الامنية العليا التي كلفها رئيس الوزراء محمد السوداني للتحقيق في الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الناصرية الأربعاء".

وقال الغزي، إن "اللجنة التحقيقية توصلت على مدار ثلاثة أيام من عملها الى نتائج اولية عن المقصرين، وان القضية هذه المرة لن تقيد ضد مجهول وسيمثل المتورطون فيها أمام القضاء لينالوا الجزاء العادل".

واكد ان "الحكومة المحلية في ذي قار ومن خلفها الحكومة الاتحادية في بغداد مصممتان على الوصول الى الحقائق الكاملة عن أحداث ليل الأربعاء والوقوف على الجهات المقصرة والمتورطة بإطلاق الرصاص".

وشهدت الناصرية مساء الاربعاء الماضي تظاهرات لجرحى تشرين راح ضحيتها عدد من الضحايا والجرحى الأمر الذي تشكلت على اثره لجنة تحقيقة باشرت عملها بمتابعة مستمرة من قبل المحافظ ونواب عن محافظة ذي قار.